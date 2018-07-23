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İstanbul'da dolu yağışı başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 23:28 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'da dolu yağışı başladı (2)

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. Silivri'de de dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kınalı Mevkii'nde evlerin üzerine ağaç devrildi. Bazı evlerin bahçesi sular altında kaldı. İtfaiye ekiplerince evlerden su tahliyesi yapıldı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada; saat 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da dolu yağışı başladı (2)

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