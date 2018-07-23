İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI BAŞLADI (2)

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. Silivri'de de dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kınalı Mevkii'nde evlerin üzerine ağaç devrildi. Bazı evlerin bahçesi sular altında kaldı. İtfaiye ekiplerince evlerden su tahliyesi yapıldı.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada; saat 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Görüntü Dökümü:
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-Devrilen ağaç
-Evlerin bahçesine su basması
-İtfaiye ekiplerinin su tahliyesi
-Yağmur ve dolu yağışı
CEP TELEFONU KAMERASINDAN
-Etkili dolu yağışı
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