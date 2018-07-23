İstanbul'da dolu yağışı başladı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; saat 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

