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İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 23:05 | Son Güncelleme

Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Hüseyin ASLIYÜCE-Mustafa AKIN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL DHA Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu.

Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Hüseyin ASLIYÜCE-Mustafa AKIN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL DHA
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Dolu yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar araçlarını getirdikleri kilimler ve naylonla örtmeye çalıştı. Araçlarını örtmek için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağışla birlikte bazı noktalarda yollar göle döndü. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği yaklaşık 10 dakika durduruldu.
Öte yandan, İstanbul'da dolu yağışından korumak için bazı araçların, karton, kilim ve naylonla bugün de örtüldüğü görüldü.

METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

AKOM AÇIKLAMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet koordinasyon Merkezi(AKOM)'dan da; "İstanbul da sağanak yağış, Boğaz çevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak. Zeytinburnu, Merter, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkisi altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor." açıklaması yapıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Gök gürültüsü ve şimşek
-Yağmur
-Dolu yağışı
-Dolu yağarken araçlarını örtmeye çalışanlar
-Dolu yağışıyla zor anlar yaşayanlar
-Dolu yağışı öncesinde örtülen araçlar

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