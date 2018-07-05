İSTANBUL (AA) - Uluslararası Değişim Federasyonu'nun (ULUDEF) düzenlediği "Dünya Değişim Günü" etkinliği 7 Temmuz'da Nişantaşı Sanat Parkı'nda gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dünya Değişim Günü bu yıl "Değişim Nefesle Başlar" temasıyla kutlanacak.
Nişantaşı Sanat Parkı'ında, 7 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Şişli Belediyesi iş birliğiyle halka açık gerçekleştirilecek programda, "Değişim Nefesi" etkinliği düzenlenecek.
Dünya Değişim Günü kapsamında aynı gün İstanbul'un yanı sıra, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Nilüfer, Denizli, Çanakkale, Antalya, Adana, Eskişehir, Bodrum ve Çorlu'da programlar gerçekleştirilecek.
Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından Dünya Değişim Günü olarak ilan edilen 7 Temmuz'da, bireyin toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için yurt içi ve yurt dışında farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenleniyor.
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