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İstanbul'da "Dünya Saati" hareketine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:48 | Son Güncelleme

"Dünya Saati" hareketi kapsamında, İstanbul'daki bazı önemli yapıların ışıkları söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için 2007 yılından bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, İstanbul'daki bazı önemli yapıların ışıkları bir saatliğine söndürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ile Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray ve Kadir Has Üniversiteleri de bir saat boyunca ışıklarını kapattı.

Etkinliğe, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de destek verdi.

Vatandaşlar ise "www.dunyasaati.org" adresi üzerinden kayıt yaparak düzenledikleri grup faaliyetleriyle etkinliğe destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Saati Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)

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