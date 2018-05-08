İstanbul'da en çok başvuru Ak Parti'ye

* İstanbul'da milletvekili aday adaylığı için partilere başvuranların sayısı belli oldu. * En yüksek başvurusu bin 388 kişiyle AK Parti'ye oldu. CHP'ye başvuranların sayısı ise yaklaşık 600 kişi. MHP'ye 302, SP'ye ise 150 kişinin aday adaylığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 24 Haziran seçimlerine iki aydan kısa süre kala, partilerin milletvekili aday adayı başvuruları büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul'da milletvekilliği aday adaylığı için en yüksek başvuru bin 388 kişiyle AK Parti'ye yapıldı. Temayül yoklamalarını dün tamamlayan AK Parti'nin önümüzdeki günlerde milletvekili adaylarını açıklaması bekleniyor. İstanbul'da AK Parti'yi yaklaşık 600 milletvekili aday adayı başvurusu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) izledi. Dün aday adayı başvurularını tamamlayan CHP'de de yakın zamanda aday listesinin açıklanacağı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin İstanbul'da aday adayı başvuru sayısı ise 302 oldu. Saadet Partisi (SP)'nden de İstanbul'dan milletvekili adaya adaylığı başvurusu sayısı yaklaşık 150 kişi oldu. İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP)'nden ise milletvekili aday adayı başvuru sayılarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. EN YÜKSEK ÜCRET CHP'DE Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın geçen yılın Temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle TBMM'de 550 olan milletvekili sayısını 600'e çıkarmıştı. Buna göre İstanbul'un 88 olan vekil sayısı 97'ye yükselmişti. Milletvekili aday adayları, partilerin genel merkezleri ya da il merkezlerine yaptıkları başvurularda, siyasi partilere göre farklılık gösteren ücretler ödedi. AK Parti adaylık başvurusu için erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira aldı. AK Parti başvurular 29 Nisan'da sona erdi. Adaylardan istenen en yüksek ücretler CHP'deydi. CHP'de 30 Nisan'da başlayan adaylık başvuruları 7 Mayıs'ta sona erdi. Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, erkek adaylardan ise 10 bin lira alındı. Başvurularda bin lira dosya ücreti talep edildi. MHP'de aday adaylarının başvuru 26 Nisan'da başladı, 3 Mayıs'ta sona erdi. MHP, engelli aday adaylarından başvuru ücreti almazken, kadın ve erkeklerden 2 bin 500 lira başvuru aidatı aldı. HDP'den adaylık başvuruları 28 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alındı. Aday adaylarından erkekler 2 bin 500 lira öderken, kadın, genç ve engellilerden ücret talep edilmedi. GAZİ ADAY ADAYLARINDAN İSE BAŞVURU ÜCRETİ TALEP EDİLMEDİ İYİ Parti'de ise milletvekili aday adayı başvuru süreci 30 Nisan'da başladı ve 4 Mayıs'ta sona erdi. Başvuru aidatı olarak erkek adaylardan 5 bin lira, kadın ve genç adaylardan 2 bin 500 lira, engelli adaylardan ise bin lira alındı. Gazi aday adaylarından ise başvuru ücreti talep edilmedi. BBP ise 24 Haziran seçimine ilişkin aday adaylığı müracaatları 7 Mayıs'ta bitti. BBP'de erkek adaylardan bin lira, kadın adaylardan 500 lira adaylık başvuru ücreti alınırken, engelliler ve şehit yakınlarından ücret talep etmedi. ÜCRETSİZ ADAYLIKLAR Saadet Partisi'nde, erkek aday adayları için 3 bin lira, kadın ve genç aday adayları için bin 500 lira talep etti. Buna karşılık Vatan Partisi, HÜDA PAR ve BTP'de aday adaylığı ücretsiz oldu. Hür Dava Partisi'nde (HÜDA PAR) milletvekili aday adaylığı başvuruları 10 Mayıs, Vatan Partisi'nde 18 Mayıs ve Demokrat Parti (DP)'de 11 Mayıs'a kadar sürecek. BAĞIMSIZLARIN BAŞVURUSU SÜRÜYOR Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler ise 21 Mayıs Pazartesi, saat 17.00'ye kadar milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna başvurabiliyor

