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İstanbul'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 07:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı.

Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Davutpaşa'da yangın

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