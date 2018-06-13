İstanbul'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çalışmalara havadan da destek veriliyor.

