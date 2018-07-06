İstanbul'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması açıldığını söylediği ev sahibini dolandırmaya çalıştığı iddia edilen polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.B. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek kiracısı olan ve mevcut şubede çalışan polis memuru C.H'nin kendisine, hakkında FETÖ soruşturması açıldığını ve 300 bin lira karşılığında dosyayı kapatabileceğini söylediğini belirterek şikayette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konunun doğru olduğunu belirleyerek soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne devretti.

Ekipler, kendileriyle koordineli hareket eden ev sahibi N.B'nin, polis memuru C.H'ye seri numaraları alınan 10 bin doları verdiği sırada operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

