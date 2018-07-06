HABER

İstanbul'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 23:43 | Son Güncelleme

Hakkında FETÖ soruşturması açıldığını söylediği ev sahibinden dosyayı kapatma karşılığında 300 bin lira istediği iddia edilen polis memuru tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması açıldığını söylediği ev sahibini dolandırmaya çalıştığı iddia edilen polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.B. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek kiracısı olan ve mevcut şubede çalışan polis memuru C.H'nin kendisine, hakkında FETÖ soruşturması açıldığını ve 300 bin lira karşılığında dosyayı kapatabileceğini söylediğini belirterek şikayette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konunun doğru olduğunu belirleyerek soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne devretti.

Ekipler, kendileriyle koordineli hareket eden ev sahibi N.B'nin, polis memuru C.H'ye seri numaraları alınan 10 bin doları verdiği sırada operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Sertab Erener, Harbiye'de konser verdiSertab Erener, Harbiye'de konser verdi
Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartlarıBirinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni KHK yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazetede yayımlandı!

Yeni KHK yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazetede yayımlandı!

Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları

Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı!

Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.