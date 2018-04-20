 İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 33 GÖZALTI 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na bağış yaptığı tespit edilen 51 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli 6 ilde 51 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 18 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.