İstanbul'da fuhuş operasyonu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye çeşitli vaatlerle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle getirildiğini belirten bir kadının, "Beni fuhşa zorluyorlar. Senet imzalatıp, pasaportuma el koydular. Beni kurtarın." şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 15 günlük teknik ve fiziki takibin ardından, 9 Mayıs'ta elebaşılığını kuaför Zehra S'nin yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik Pendik, Kartal ve Ataşehir'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, arasında Zehra S'nin de bulunduğu 3'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 1'i hamile 15 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 26 cep telefonu, bir av tüfeği, 35 mermi, 5 pasaport ve 1 tablet bilgisayar ile çok sayıda hafıza kartı bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu arada, fuhuş, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin, fuhuş yaptırdıkları kadınları tuttukları dairelerin dışına kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları kontrol ettiği tespit edildi.

