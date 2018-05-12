HABER

İstanbul'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:25 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu kadınlara zorla senet imzalatıp pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye çeşitli vaatlerle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle getirildiğini belirten bir kadının, "Beni fuhşa zorluyorlar. Senet imzalatıp, pasaportuma el koydular. Beni kurtarın." şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 15 günlük teknik ve fiziki takibin ardından, 9 Mayıs'ta elebaşılığını kuaför Zehra S'nin yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik Pendik, Kartal ve Ataşehir'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, arasında Zehra S'nin de bulunduğu 3'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 1'i hamile 15 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 26 cep telefonu, bir av tüfeği, 35 mermi, 5 pasaport ve 1 tablet bilgisayar ile çok sayıda hafıza kartı bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu arada, fuhuş, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin, fuhuş yaptırdıkları kadınları tuttukları dairelerin dışına kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları kontrol ettiği tespit edildi.

Elon Musk konuştu! Tesla Türkiye’ye mi geliyor?Elon Musk konuştu! Tesla Türkiye’ye mi geliyor?
Muharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğimMuharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğim
Kriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyorKriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahlak Kumar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü fuhuş Türkiye

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.