İstanbul'da fuhuş şebekesine yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye daha iyi bir yaşam vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de bir eğlence mekanında çalışan yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen suç örgütü üyelerini takibe aldı. Teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından, jandarma Gümüşyaka Mahallesi'ndeki pansiyon ve eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda suç örgütü üyesi 6 kişi yakalanırken, pasaportlarına el konularak fuhşa zorlanan Rusya vatandaşı 7, Ukrayna vatandaşı 3, Kazakistan ve Kırgızistan vatandaşı 2 kadın kurtarıldı.
Kadınlar, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, eğlence mekanlarında çalıştırabilmek için kadınları Rusya, Ukrayna ve Belarus'taki suç örgütleriyle temasa geçerek yüksek miktarda para gönderip getirttikleri öğrenildi.
Şüphelilerin kadınların mankenlik ajanslarında katalog hazırlama bahanesiyle çekilen fotoğraflarını müşterilerine e-posta yoluyla yolladıkları ve kadınları lüks araçlarla müşterilere gönderdiği tespit edildi.
Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.
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