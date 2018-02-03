İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldı

Edinilen bilgiye göre, bir markete gelen 6 kişi marketi soymaya çalıştı. Soygun yapmaya çalışan kişiler gasp olayını gerçekleştirmeye çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gelmesi üzerine çalışanları rehin aldı.
Yapılan müzakere ile rehineler yara almadan kurtarıldı. Olay sırasında 3 şüpheli ve olay yerinden kaçan 3 şüpheli olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak Asayis Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
14 GASPIN FAİLLERİ
Gasp şüphelilerinin 14 ayrı gasp olayının failleri olduğu ve arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA / İHA)
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