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İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 01:39 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir marketi soymaya çalışan 6 kişi market çalışanlarını rehin aldı. Polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyon ile rehineler yara almadan kurtarıldı, soyguncular ise yakalandı. O anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bir markete gelen 6 kişi marketi soymaya çalıştı. Soygun yapmaya çalışan kişiler gasp olayını gerçekleştirmeye çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gelmesi üzerine çalışanları rehin aldı.

Yapılan müzakere ile rehineler yara almadan kurtarıldı. Olay sırasında 3 şüpheli ve olay yerinden kaçan 3 şüpheli olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak Asayis Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

14 GASPIN FAİLLERİ

Gasp şüphelilerinin 14 ayrı gasp olayının failleri olduğu ve arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA / İHA)

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