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İSTANBUL'DA GEÇEN YIL TAKSİM'DEKİ DOLU YAĞIŞI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da etkili olan dolu yağışı ile ilgili arşiv görüntüsü

Haber: İstanbul DHA
İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da etkili olan dolu yağışı ile ilgili arşiv görüntüsü

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