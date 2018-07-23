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İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 14.00-15.30 saatleri arasında, Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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