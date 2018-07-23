İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 14.00-15.30 saatleri arasında, Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

