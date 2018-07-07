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İstanbul'da "Gökkuşağı" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:15 | Son Güncelleme

Suriye, Cezayir ve Türkiye'den sanatçıların eserlerinden oluşan "Gökkuşağı" sergisi 14 Temmuz'a kadar gezilebilecek

İSTANBUL (AA) - Suriye Güzel Sanatlar Derneği (ŞAM) ve Arap Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Gökkuşağı" sergisi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde açıldı.

Suriye, Cezayir ve Türkiye'den katılım sağlayan 26 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, 30 tablo, 20 ahşap ve taşlar üzerine yapılmış eserler yer alıyor.

Açılışta konuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Suriyeli ressamların eserlerinde İstanbul'u içselleştirdiklerini ve Türkiye'yi kalplerine ve dünyalarına aldıklarının görüldüğünü ifade etti.

Suriyeli vatandaşların Türkiye'ye değer kattıklarını ve katmaya da devam edeceklerini belirten Bıyıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz aynı kilimin desenleriyiz. Aynı kilimde farklı desenler taşısak da bir ve beraberiz. Türkiye medyasında Suriyelilerin olumsuz gösterilmesine karşı bugün burada sanatsever ve sanatçı dostlarımızın aslında bir haykırışı var. Suriyeli vatandaşlar Türkiye’ye değer katıyor ve katmaya da devam edecek."

Suriye Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Omar Alnemr ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara içlerindeki sanatı ve güzellikleri yansıtabilmek adına bu sergiyi açtıklarını belirterek, "İnsanların 'Onlar savaştan çıkmışlar, çok gelişmemiş ülkeler' şeklinde yanlış düşünceleri var. Ama öyle değil. Yanımızda sanatımız var. Bunu yansıtmak, kendimizi tanıtmak ve Türklerle kaynaşmak için böyle bir sergi yapmak istedik." şeklinde konuştu.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise, savaş mağduru insanların eserlerinin satılarak sergiden gelir elde etmeyi umduklarını söyledi.

Sergide tek Türk sanatçı olarak yer alan minyatür sanatçısı Erol Kılıç ise böyle bir sergide yer aldığı için mutlu olduğunu ve tüm sanatçılara saygı duyduğunu ifade etti.

Sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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