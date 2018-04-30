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İSTANBUL'DA "GÜVEN HUZUR" DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA İstanbul'da 360 noktada "Huzur Güven" denetimi yapıldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
İstanbul'da 360 noktada "Huzur Güven" denetimi yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerinden bin 800 polis, daha önceden belirlenen 360 noktada "Huzur Güven" denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri şüpheli gördüğü kişilere üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Şüpheli görülen araçlar da durdurularak didik didik arandı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin şüpheli gördüğü kişileri durdurması
-GBT kontrolü
-Üst aramaları
-Polis helikopteri
-Genel ve detaylar

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