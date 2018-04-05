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İstanbul'da hava destekli narkotik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Aydos Ormanı ve çevresi başta olmak üzere ilçenin birçok mahallesinde hava destekli, özel harekat polislerinin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe’de hava destekli, özel harekat polislerinin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen uygulamada, ilçenin belirlenen noktalarında araç ve şahıslar üzerinde kontroller gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerin de katıldığı uygulama kapsamında, Aydos Ormanı içerisinde ve çevresinde ekipler, şüpheli araçları tek tek durdurarak aradı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamada, zırhlı araçlar da arama noktalarında tedbir amaçlı bekletildi.

Kontrollerde, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri de gerçekleştirildi.

Şüphelenilen bazı araçlarda narkotik köpeklerince araması yapıldı.

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