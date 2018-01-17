İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 18 Ocak Perşembe yarın için kar yağışı uyarısı

İstanbul hava durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Meteoroloji ve AKOM akşam saatleri için vatandaşları fırtınaya karşı uyarırken, CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, 18 Ocak perşembe yarın İstanbul'da kar yağacak mı sorusuna yanıt verdi.
Meteoroloji Mühendisi Sürmeli, akşam saatlerinde başlayacak olan fırtınanın çatı uçmalarına neden olabilecek kuvvette olduğunu, ağırlıklı olarak Bursa ve çevresini etkileyeceğini ve ardından neredeyse tüm yurtta sel ve su baskınlarına neden olabilecek bir yağış beklediklerini belirtti.
Yağışın bazı kesimlerde, özellikle Bolu ve iç Ege kesimlerinde aynı şiddette kar yağışı şeklinde görüleceğini ve ulaşımın da aksayabileceğini söyledi.
YARIN İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
"İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu da cevaplayan Sürmeli, "Yarın İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurdan kara dönerken yağış kesilecek. Yarın İstanbul'da kar görebiliriz ama saatler seviyesinde..." diye konuştu.
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