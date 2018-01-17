HABER

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 18 Ocak Perşembe yarın için kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 25 dakika önce

İstanbul hava durumuyla ilgili meteoroloji ve AKOM'dan gelen fırtına uyarılarının ardından vatandaşlar 'İstanbul'a kar yağacak mı?'sorusuna yanıt arıyor. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli 18 Ocak perşembe yarınla ilgili İstanbul'un y yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 18 Ocak Perşembe yarın için kar yağışı uyarısı

İstanbul hava durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Meteoroloji ve AKOM akşam saatleri için vatandaşları fırtınaya karşı uyarırken, CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, 18 Ocak perşembe yarın İstanbul'da kar yağacak mı sorusuna yanıt verdi.

Meteoroloji Mühendisi Sürmeli, akşam saatlerinde başlayacak olan fırtınanın çatı uçmalarına neden olabilecek kuvvette olduğunu, ağırlıklı olarak Bursa ve çevresini etkileyeceğini ve ardından neredeyse tüm yurtta sel ve su baskınlarına neden olabilecek bir yağış beklediklerini belirtti.

Yağışın bazı kesimlerde, özellikle Bolu ve iç Ege kesimlerinde aynı şiddette kar yağışı şeklinde görüleceğini ve ulaşımın da aksayabileceğini söyledi.

YARIN İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

"İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu da cevaplayan Sürmeli, "Yarın İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurdan kara dönerken yağış kesilecek. Yarın İstanbul'da kar görebiliriz ama saatler seviyesinde..." diye konuştu.

İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! İşte 17 Ocak İstanbul hava durumu
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! Akşam saatlerine dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji istanbul akom istanbul kar İstanbul hava durumu yarın 18 ocak perşembe

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşarplı ve etekli suç makinesi! 28 ayrı suçtan kaydı çıktı

Eşarplı ve etekli suç makinesi! 28 ayrı suçtan kaydı çıktı

Sultangazi'de facia! Toprak kayması meydana geldi

Sultangazi'de facia! Toprak kayması meydana geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi

'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi

MGK'da sıcak gündem 'Afrin operasyonu' İşte detaylar!

MGK'da sıcak gündem 'Afrin operasyonu' İşte detaylar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.