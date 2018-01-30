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İstanbul'da hava sıcaklığı Ocak ayında 16 dereceye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 17:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da ocak ayı bitti ancak kış bir türlü gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda bugünlerde kar yağışı kentte hayatı felç etmişti. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerin üzerine çıktı. Kentte termometre 16.6 dereceyi gösterdi. Yazdan kalma havanın tadını çıkarmak isteyenler piknik alanlarına koştu, meydanlara akın etti.

İstanbul'da bugün en sıcak yer 16.6 derece ile Şile oldu. Şile'yi 15.3 derece ile Sarıyer takip etti. Eyüp ve Şişli'de ise hava sıcaklığı 14 derece oldu.

PİKNİK YAPTILAR

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi güneş ve sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Maltepe'de vatandaşlar parklarda ve deniz kenarlarında güneşin tadını çıkardılar. Bazı kişiler de sahildeki çay bahçelerinde aileleriyle vakit geçirdi.

Çocuğuyla birlikte parka gelen Hasan Okatan, "Hava çok güzel ama zamansız normalde karın yapması gerekiyor. Soğuk olması gerekiyor ki mevsimi yaşayalım. Hava güzel olunca biz de çocuklarla bu havayı değerlendirdik" diye konuştu.

Torunlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Neriman Kara da, "Güzel havayı değerlendirelim diye torunları aldık piknik yapmaya geldik. Torunlarla güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YALAN SÖYLEMEYİN LEN ÇOGUNLUK İŞDEYADA EVDEYDİ
şubatta 25 derece agustosta ise 17 derece olacak nedeni? uzayda geçtiğimiz yer kaynaklı karanlık madde enerji
Bencede kötü biyerden geçiyoruz. Hep dedim az öteden geçelim diye, ama kime diyosun, herkes kendi bildiğine.
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