İstanbul'da hava sıcaklığı Ocak ayında 16 dereceye çıktı

İstanbul'da bugün en sıcak yer 16.6 derece ile Şile oldu. Şile'yi 15.3 derece ile Sarıyer takip etti. Eyüp ve Şişli'de ise hava sıcaklığı 14 derece oldu.
PİKNİK YAPTILAR
Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi güneş ve sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Maltepe'de vatandaşlar parklarda ve deniz kenarlarında güneşin tadını çıkardılar. Bazı kişiler de sahildeki çay bahçelerinde aileleriyle vakit geçirdi.
Çocuğuyla birlikte parka gelen Hasan Okatan, "Hava çok güzel ama zamansız normalde karın yapması gerekiyor. Soğuk olması gerekiyor ki mevsimi yaşayalım. Hava güzel olunca biz de çocuklarla bu havayı değerlendirdik" diye konuştu.
Torunlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Neriman Kara da, "Güzel havayı değerlendirelim diye torunları aldık piknik yapmaya geldik. Torunlarla güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.
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