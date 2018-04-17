HABER

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 06:56 | Son Güncelleme

Çekmeköy ilçesinde şafak vakti 16 adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Helikopterle havadan da destek sağlanan operasyonda, çok sayıda narkotik ve özel harekat polisi ilçede önceden belirlenen 16 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yaptı.

Eğitimli köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ile bu maddelerin kullanımında yararlanılan malzemeler ele geçirildi.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, söz konusu adreslerde aramalarını sürdürüyor.

İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
İngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırızİngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırız
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı! Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür narkotik operasyonu şafak operasyonu uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu

Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak için giden esrarengiz helikopterin kimliği belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak için giden esrarengiz helikopterin kimliği belli oldu

PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar

PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Son dakika! İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Son dakika! İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

16 Nisan On Numara sonuçları sorgulama: 341 bin lira bir kişiye! (Milli Piyango 819. hafta On Numara sonuçları)

16 Nisan On Numara sonuçları sorgulama: 341 bin lira bir kişiye! (Milli Piyango 819. hafta On Numara sonuçları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.