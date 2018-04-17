İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Helikopterle havadan da destek sağlanan operasyonda, çok sayıda narkotik ve özel harekat polisi ilçede önceden belirlenen 16 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yaptı.
Eğitimli köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ile bu maddelerin kullanımında yararlanılan malzemeler ele geçirildi.
Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, söz konusu adreslerde aramalarını sürdürüyor.
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