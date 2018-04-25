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 İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 06:58 | Son Güncelleme

* Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile "suikast silahı" olarak bilinen Glock marka tabanca da ele geçirildi.    Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA İstanbul Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

* Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile "suikast silahı" olarak bilinen Glock marka tabanca da ele geçirildi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA
İstanbul Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ARARKEN SUİKAST TABANCASI BULDULAR
Narkotik Polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokaktı. 3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:
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-Ekiplerin operasyona gidişi
-Özel Harekat Timlerinin binaya girişi
-Kapının kırılması
-Çevre güvenliği alan Özel Harekat Timleri
-Evde bulunan malzemeler
-Şüphelinin evden çıkarılışı
-Ele geçirilen malzemelerin araca götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler

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