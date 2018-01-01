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İstanbul'da herkesi şaşırtan manzara

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 12:05 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul'da bugün trafik şaşılacak şekilde az yoğunluk gösteriyor. Yeni yılın ilk günü İstanbul'da saat 11.08 itibarıyla trafik yoğunluğu sadece yüzde 1.

Yeni yılın ilk günü İstanbullu evde kaldı. İBB'nin trafik haritasında tüm noktaların yemyeşil olduğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.

İstanbulluların görmeye alışkın olmadığı manzara yola çıkanları da şaşkına çevirdi.

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trafik istanbul

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ee tabi yılbaşı gecesi 70likleri 100lükleri devirenler evde şuan sızıp kalmıştır uyanmamaları trafiğe çıkmamaları gayet normal :))
NE GÜZEL HERKEZ EĞLENDİ ŞİMDİDE ZIBARDI UYUYOR
vatandaş kaydı rakılara biralara kafalar pırıll şimdi sızanze :))
tatil varsa dışarıda ne işin var benzin para avm para gezme para dışarı çıkmazsan harcamanda minimum olur
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