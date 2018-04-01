İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy'de evlerden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin, hırsızlık yapılan evlerdeki delilleri ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu, hırsızlık suçundan kayıtları bulunan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Ekiplerin Kadıköy'deki operasyonunda, S.P. (30) ile imam nikahlı eşi Ö.Y. (35) gözaltına alındı.
Şüphelilerden S.P'nin 16 suçtan kaydının bulunduğu ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, Ö.Y'nin de 16 suçtan kaydının bulunduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
Zanlıların, Kadıköy'de 8 eve kapı kilitlerini kırıp girerek hırsızlık yaptığı bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. ile Ö.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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