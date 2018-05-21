İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Mayıs tarihlerinde ilçede meydana gelen 1 hırsızlık ve 21 otodan hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürülen M.K. (38) ile G.Ç. (31) gözaltına alındı.
Operasyonda, iki şüphelinin çaldıkları oto teyplerini satın aldığı iddia edilen H.B. de (56) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve G.Ç. mahkemece tutuklanırken, H.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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