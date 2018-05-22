HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

Gece, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, gece iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gece iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları yakalanmak için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, emniyette hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Küçükçekmece'de şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, Masum Y. (21), İsmail K. (17) ve T.T (26) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 15 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Bu arada, şüphelilerin kepenklerini kırarak girdikleri iş yerinden çelik kasayı taşıma anları ile cep telefonu satan bir iş yerinin camlarını taşla kırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Masum Y. ve İsmail K. tutuklandı, T.T ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

PARTNERTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdıTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdı
Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları
Iğdır AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları Iğdır AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık Hırsızlık Büro Amirliği istanbul

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Düzce AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Osmaniye AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Osmaniye AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kilis AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kilis AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

Karabük AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Karabük AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Yalova AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.