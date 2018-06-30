İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda park halindeki bir aracın bagajından 1 milyon lira değerinde gümüş takı çaldığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 25 Haziran'da gümüş toptancısında kurye olarak çalışan Emirhan Ş. (30) iş yerine ait bagajında yüklü miktarda gümüş takı bulunan otomobili ikamet ettiği Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokağı'na park etti. Bir süre sonra otomobile giden Emirhan Ş. aracın camlarının kırılıp, bagajdaki gümüş takıların çalındığını görünce durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığa karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi tespit etti.

Polis, takip ettiği Selçuk Ç, Kubilay K. ve Yüksel Y'yi 28 Haziran'da Beyoğlu'nda yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu olaya karışan 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların gümüş takıları 60 bin liraya sattığı Bağcılar'daki işletme sahibi ise çalıntı olduğundan haberi olmadığını öne sürdüğü takıları polise verdi. Polis de takıları gümüş toptancısı Kübra Gül'e teslim etti.

Gül, emniyette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kuryemizin aracından yüklü miktarda gümüş takılarımız çalındı. Polisimiz 3-4 gün gece gündüz çalışarak hırsızları yakaladı ve mallarımızı buldu. Polisimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

