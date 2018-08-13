HABER

İstanbul'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

Beykoz, Üsküdar ve Beşiktaş'ta lüks sitelerdeki villalardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 11 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, lüks villalardan yaklaşık 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nisan ayından bu yana Beykoz, Üsküdar ve Beşiktaş'ta lüks sitelerdeki villalardan yapılan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sitelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve suç delillerini inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı lüks araçların plakalarının sahte olduğunu belirledi.

Çalışmalar sonucunda, hırsızlık yapan suç örgütünün elebaşının M.M.A. olduğu ve emniyette hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, M.M.A'nın da arasında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, hırsızlıkta kullanılan sahte plakalı 2 araç, villalardan çalınan ziynet eşyaları ve elektronik eşyalar, hırsızlıkta kullanılan eldivenler, maskeler ele geçirildi.

Zanlıların, çaldıkları lüks araçlara sahte plaka takarak lüks sitelere girdikleri, villalarda bulunan değerli eşyalar ile çelik kasalardaki para ve mücevherleri aldıkları, açamadıkları çelik kasaları araca yükleyip götürdükleri, bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları bildirildi.

Bu arada, şüphelilerin çaldıkları paralarla lüks mekanlarda eğlendikleri, grubun elebaşının ise estetik ameliyat yaptırdığı iddia edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

PARTNERTeknede barfiks şov!Teknede barfiks şov!
Mardin'e 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçiMardin'e 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi
Rahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyorRahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü lüks villa operasyon sahte plaka şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.