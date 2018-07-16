İSTANBUL'DA HORTUM

Haber: Erhan TEKTEN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA
Tuzla'da hortum çıktı.
Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybeti. Hortumun ardından kısa süreli sağanak yağış etkili olurken, Kadılı ve Balçıklı köyü civarında bazı bahçelerde seraların naylonları parçalandı. Kadılı köyü muhtarı Necati Özyurt yaşananları şöyle anlattı: 10 dakika içinde her yer karardı. 10 dakika yağmur yağmurun ardından sel oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Hortumun görüntüsü
-Seralardan detaylar
-Parçalanan naylonlar
-Muhtar Özyurt ile röportaj
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