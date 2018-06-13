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İSTANBUL'DA "HUZUR ARİFE" DENETİMİ(ek bilgi ve görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:11 | Son Güncelleme

-Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde 10 bin 922 polisin katılımıyla "Türkiye Huzur Arife" denetimi devam ediyor.

-Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde 10 bin 922 polisin katılımıyla "Türkiye Huzur Arife" denetimi devam ediyor. İstanbul'daki denetimlere poliis helikopteri de havadan destek veriyor.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA
Ramazan Bayramı öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Türkiye Huzur Arife" denetimi İstanbul'da da devam ediyor. Vatandaşların, Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başlatılan denetimde 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 polis görev yapıyor.

DENİZ VE HAVA ARAÇLARI DA KATILDI
Bin 209 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime ayrıca deniz araçları ve helikopterler de destek veriyor. Türkiye genelinde 40 dedektör köpekte görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK TEK KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI
Denetim noktalarından biri de Beşiktaş'ta bulunan vapur iskelesiydi. Ekipler hem vapurdan inenlerin kimliklerini kontrol etti. Hem de araçları tek tek durdurarak arama yaptı.

Görüntü dökümü:
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(BEŞİKTAŞ)EK
-Polislerin aracı durdurması
-Aracın aranması
-Araçta bulunanların aranması
-Polisin vatandaşlara kimlik sorması
-GBT kontrolünün yapılması
-Araçların detaylı aranması
-Polis helikopteri
-Genel ve Detay Görüntüler

(BOSTANCI)
-Denetim Noktası
-Polis ekipleri araçları durdurması
-Araba ve vatandaşlar üst aramalar
-GBT uygulaması
-Polisin güvenlik önlemi
-Helikopterden detay
-Genel ve detaylar

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