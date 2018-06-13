İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde Ramazan Bayramı öncesinde "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" adlı asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı.

Kentin 39 ilçesinde 154 noktada gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, kişilerin el çantaları, valizler ve araçları da aranıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

