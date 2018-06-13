HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul'da "Huzur Arife Uygulaması" devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da "Huzur Arife Uygulaması" devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde Ramazan Bayramı öncesinde "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" adlı asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı.

Kentin 39 ilçesinde 154 noktada gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, kişilerin el çantaları, valizler ve araçları da aranıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
TSK'dan son dakika açıklaması!TSK'dan son dakika açıklaması!
Bakan Kurtulmuş: Terörün Türkiye'ye maliyeti 1.5 trilyon dolarBakan Kurtulmuş: Terörün Türkiye'ye maliyeti 1.5 trilyon dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş polis Türkiye Huzur Arife Uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Şans Topu sonuçları 13 Haziran: Şans Topu büyük ikramiyesi Bursa'ya gitti!

Şans Topu sonuçları 13 Haziran: Şans Topu büyük ikramiyesi Bursa'ya gitti!

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.