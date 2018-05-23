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İstanbul'da huzur denetimi... 200 kontrol noktası kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA İstanbul'da 39 ilçede 200 noktada çok sayıda polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda konuşlanan polis ekipleri, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti.

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