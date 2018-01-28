İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

Ulaşımın en büyük sorun haline geldiği kentte İETT, elindeki olanakları en verimli şekilde kullanmak için, hat ve güzergâhlarda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

İETT, şu anda kendisine ait 2 bin 756 otobüs, denetleyicisi olduğu Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Otobüs AŞ de eklendiğinde elindeki toplam 3 bin 84 araç ile toplu ulaşım hizmetini yürütüyor. Bu kaynakları en verimli şekilde kullanmak için saha analizi yapılmasını isteyen İETT bir ihale açtı.

Habertürk’te yer alan habere göre, 14 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan “Saha Analizi Hizmet Alım” ihalesinin şartnamesinde işin konusu özetle şöyle tanımlandı:

“İstanbul dahilinde ve İETT tarafından hizmet verilen ilçelerde hat etüdünün yapılması, idare tarafından belirlenen formata uygun raporların oluşturulması, iyileştirme önerilerinin sunulması, idarenin uygun bulduğu önerilerin gerçekleştirilmesi için aksiyonların alınması ve hat, güzergâh ile ilgili gelen taleplerin değerlendirilmesi için gerekli analizlerin yapılması hizmet alımının sağlanması.”