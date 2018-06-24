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İstanbul'da ilk oylar kullanıldı (2) (Kadıköy)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. İstanbul'da da ilk oylar kullanıldı.

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