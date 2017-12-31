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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 07:49 | Son Güncelleme 7 saat önce

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik dün İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Polis ekipleri 3 ayrı ilçede 4 farklı adrese örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatta bulunan, haklarında Türkiye'de eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon istanbul IŞİD

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
şok eden kimlik hani böyle haber yapmayın kendi kendinizi aşağılıyorsunuz
.Aynı kol kola gezdikleri burunların dipindeki fetoculardan haberleri olmadıkları gibi Şimdi de Suriyelileri doldurdular.... sığınmacı olarak kim geldi kim gitti haberleri yok. Şimdi de şaşırıyorlarmış...
Allah Allah bu adamlar nasıl girdiler acaba Türkiye'ye
Kimlikler çokmu eski acaba. Sınıra duvar yapılmadımı. Belki duvardan atlamışlardır.
Göstermelik yalan dolan. yılbaşı geçsin salarlar.
acaba uzaydanmıgeldiler buteröristler heyecanlı gençler acabaesat tramp göndermiş olmasın eyyyy ışid çek elini ülkemden sen git arabistanda katarda sudanda israilde örgütlen bizim ülkede yeriniz yok hah ha hah ha
yorumları okuyorum sanki başka bir habere yazılmış gibi zaten haberde abartılmış kimlikleri şok etti diye haber yapmış açıp bakıyorsun alakası yok başlıkla
Şoke mi etti, suriyelilerin ülkeye sokulması ile zaten çoğu girmiş durumda. Başından beri söylüyoruz ama dinleyen yok.
şok eden kimlik haberi nerde utanmaz yalancılar sahte haberciler
lan terör SAVAŞÇISI ne demek savaşçı diyerek ne kastediyorsunuz neyi şirin göstermeye çalışıyorsunuz neyi meşrulaştırıyorsunuz.
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