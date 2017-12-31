İstanbul'da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre; Polis ekipleri 3 ayrı ilçede 4 farklı adrese örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatta bulunan, haklarında Türkiye'de eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
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