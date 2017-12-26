İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda IŞİD ile bağlantı olduğu iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(İHA)
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