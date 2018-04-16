İstanbul'da İslam Ekonomisi ve Finansı için Avrupa Akademisi Konferansı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen İslam Ekonomisi ve Finansı için Avrupa Akademisi (EAİFE) Konferansı başladı.

"Kurucuların düşüncesi ile uygulamadaki gerçeklik arasında İslami bankalar" temasıyla başlayan konferansa Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Ömer Faruk Korkmaz ve 15 ülkeden akademisyen ve alimler katılıyor.

Konferansta İslami bankacılığın öncülerinin kuramları, İslam ekonomisinde çağdaş uygulama yolları, İslami bankalara şeri gözetim gibi çeşitli konular ele alınıyor.

EAİFE Başkanı Eşref Devabe, programda yaptığı konuşmada İslami bankacılığın son dönemlerde geliştiğini ve yaygınlaştığını ayrıca ihtiyaçları karşılamak için hizmet ve ürün çeşitliliğinin sağlandığını belirtti.

Devabe, bunlara rağmen İslami bankaların ekonomik ve toplumsal kalkınmaya daha fazla etkin katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Başbakanlık Başdanışmanı Ömer Faruk Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın düzenlenme vaktinin önemli olduğunu, çünkü Türkiye'nin kazancın dağılımında adil davranan İslami bankalar açılması ve yaygınlaştırılmasına teşvik ettiğini belirtti.

Korkmaz, konferansın Türk hükümetinin İslami bankaların çalışmalarının yaygınlaştırılması çabalarına destek olacağını ifade etti.