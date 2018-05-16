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İstanbul'da İsrail'e karşı sarı isyan

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:26 | Son Güncelleme

TAKSİCİLER, çıkan olaylarda Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini ve ABD'nin Tel-Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.  ABD ve İsrail'i protesto eden taksiciler  saat 00.00 sıralarında,  Anadolu ve Avrupa yakasında oluşturdukları konvoyla Levent'e bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nun önüne geldi.

İstanbul'da İsrail'e karşı sarı isyan

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) TAKSİCİLER, çıkan olaylarda Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini ve ABD'nin Tel-Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

ABD ve İsrail'i protesto eden taksiciler saat 00.00 sıralarında, Anadolu ve Avrupa yakasında oluşturdukları konvoyla Levent'e bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nun önüne geldi. Yüzlerce taksici esnafının katıldığı eylemde ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Taksicilerin eylemine vatandaşlarda araçlarının kornasına basarak destek verdi. Taksilere Türk bayrağı ve Filistin bayrakları takıldı.

AKSU: TRUMP DÜNYAYI HİÇE SAYDI
Konsolosluk önüne açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İsrail'e karşı her zaman Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Trump tüm ülkelerin karşı çıkmasına rağmen dünyayı hiçe sayarak büyükelçiliği Kudüs'e taşıması 70'e yakın müslümanın şehit olmasına ve çok sayıda müslümanın yaralanmasına neden oldu" diye konuştu.

AKSU: DEVLETİMİZİN ALACAĞI KARARLARIN ARKASINDAYIZ
Trump'ın "İsrail için büyük gün" tweeti atmasını da eleştiren Aksu, "Başta ülkemiz olmak üzere, bütün müslüman ülkelerine yönelik yapılan saldırılara karşı, ülkemiz tarafından alınacak tedbirlerde daima devletimizin ve hükümetimizin yanında olmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak, bundan sonrada her zaman devletimizin, hükümetimizin ve Filistin halkının yanında olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.
Aksunun konuşmasının ardından, konsolosluk önüne siyah çelenk bırakılırken, şehit olan Filistinliler için de dua okundu. Taksiciler yaptıkları eylemin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da İsrail'e karşı sarı isyanİstanbul'da İsrail'e karşı sarı isyanİstanbul'da İsrail'e karşı sarı isyanİstanbul'da İsrail'e karşı sarı isyan

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