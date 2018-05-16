İSTANBUL'DA İSRAİL'E SARI İSYAN

-İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce taksici protesto eylemi yaptı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Taksiciler, çıkan olaylarda Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini ve ABD'nin Tel-Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

ABD ve İsrail'i protesto eden taksiciler saat 00.00 sıralarında, Anadolu ve Avrupa yakasında oluşturdukları konvoyla Levent'e bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nun önüne geldi. Yüzlerce taksici esnafının katıldığı eylemde ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Taksicilerin eylemine vatandaşlarda araçlarının kornasına basarak destek verdi. Taksilere Türk bayrağı ve Filistin bayrakları takıldı.

AKSU: TRUMP DÜNYAYI HİÇE SAYDI

Konsolosluk önüne açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İsrail'e karşı her zaman Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Trump tüm ülkelerin karşı çıkmasına rağmen dünyayı hiçe sayarak büyükelçiliği Kudüs'e taşıması 70'e yakın müslümanın şehit olmasına ve çok sayıda müslümanın yaralanmasına neden oldu" diye konuştu.