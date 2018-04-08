HABER

İstanbul'da kaçak oyuncak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

Başakşehir'de kaçak 7 bin 475 adet oyuncak ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda kaçak 7 bin 475 adet oyuncak ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 30 Mart'ta Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Başakşehir'de bir adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada kaçak 7 bin 475 adet oyuncak ele geçirildi. Adreste bulunan S.S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Meteoroloji tarih verdi!Meteoroloji tarih verdi!
Kayınpeder-damat aşkı olayında şok sözlerKayınpeder-damat aşkı olayında şok sözler
Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kaçakçılık Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü oyuncak

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen

Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu

Eski CHP milletvekili Ali Haydar Öner hayatını kaybetti

Eski CHP milletvekili Ali Haydar Öner hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.