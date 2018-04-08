İstanbul'da kaçak oyuncak operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda kaçak 7 bin 475 adet oyuncak ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 30 Mart'ta Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Başakşehir'de bir adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada kaçak 7 bin 475 adet oyuncak ele geçirildi. Adreste bulunan S.S. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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