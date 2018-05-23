İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 481 bin 415 paket kaçak sigara, 40 bin içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 5 bin 580 puro ve 585 paket tütün ele geçirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından getirdiği kaçak sigaraları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Beylikdüzü ve Fatih'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 481 bin 415 paket kaçak sigara, 40 bin içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 5 bin 580 puro ve 585 paket tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

