İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane ilçesinde şüphelendikleri bir aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan takibin ardından Sanayi Mahallesi Yeşil Sokağı'ndaki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada piyasa değeri 550 bin lira olan yaklaşık 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçıların sigaraları paketlemede kullandıkları materyallere de el konuldu.

Operasyon sırasında gözaltına alınan 3 kişi, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

