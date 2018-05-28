İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçakçılığa yönelik operasyonda, 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 56 kalorifer motoru, 735 otomobil hava yastığı beyni, 412 motor kontrol ünitesi ve 10 oto teybi ele geçirildi.

Operasyonda, kaçak ürün sattıkları öne sürülen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

