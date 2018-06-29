HABER

İstanbul'da kaçırılan iş adamı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de kaçırılan tekstilci iş adamı H.A. kurtarıldı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 27 Haziran'da, eşi H.A'dan 24 saat boyunca haber alamayan Y.A, kocasının iş ortağıyla yaptığı görüşmede kendisinden acil olarak 200 bin lira istemesinden şüphelendi.

Eşinin kaçırılmasından endişelenen Y.A, Kumburgaz Polis Merkezi'ne başvurdu.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.

İş adamı H.A'nın kullandığı araçtaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi) takip eden polis ekipleri, aracın en son İstinye Arabalı Vapur İskelesi'nde sinyal verdiğini belirledi.

İskelede asayiş uygulaması yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, iş adamı H.A'nın bulunduğu araçtaki kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptığında H.A. hakkında kaçırılma şikayeti olduğunu gördü ve araçtaki İ.T (40) ve M.T'yi (38) gözaltına aldı.

Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda T.T de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin tekstil ürünleri toptancılığı yaptığı, iş adamı H.A'ya 410 bin liralık mal sattıkları, karşılığında da çek aldıkları öğrenildi.

Şüphelilerin 100 bin liralık ilk çek karşılıksız çıktığı için iş adamını kaçırdıkları öne sürüldü.

Kaçırma olayı Sarıyer'deki akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 3 şüphelinin iş adamı H.A'yı zorla arabaya bindirmesi yer alıyor.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Kuran kursunda imam rezaleti!Kuran kursunda imam rezaleti!
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde rektöre protestoBoğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde rektöre protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği iş adamı rehine Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi tekstil

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Kuran kursunda imam rezaleti!

Kuran kursunda imam rezaleti!

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.