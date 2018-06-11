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İstanbul'da Kadir Gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:04 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla Taşoluk Yeşil Camisi'nde düzenlenen programa katıldı - İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: - "Kadir Gecesi hürmetine İslam dünyasının ve Müslümanların kadrini yücelt ya Rabbi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla Taşoluk Yeşil Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

İstanbul Müftülüğü'nce Kadir Gecesi dolayısıyla Taşoluk Yeşil Camisi'nde kandil programı düzenledi.

İftar sonrası başlayan programa, çok sayıda vatandaş katıldı. Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, camiye akın etti.

Burada düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ilahiler okundu.

- "Gündüzleri saim, geceleri kaim olmaya çabaladık"

İl Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, buradaki vaazında, ramazanın ibadet atmosferini solumaya gayret ettiklerini söyledi.

Sahurları, seherleri, iftarları, gece ve gündüzü ibadet neşesiyle idrak etmeye çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gündüzleri saim, geceleri kaim olmaya çabaladık. Bizleri gerçek kulluk bilincine erdir ya Rabbi. Kur’an ile şereflendirdiğin ramazanı ve Kadir Gecesi'ni hakkımızda müteyemmen ve mübarek eyle. Ramazan boyunca elde ettiğimiz manevi güzelliklerimizle bayrama ermeyi ve bayramdan sonra da hayatımızı bu güzellikler çerçevesinde yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım."

Bir yandan ramazanın, orucun, iftarın, sahurun ve ibadetin hazzının yaşandığı şu günlerde diğer yandan İslam dünyasının mahzun yörelerinden gelen yürekleri burkan yakıcı seslerin içleri dağladığını belirten Yılmaz, "Ya Rab, mübarek ramazan ayı hürmetine, Kadir Gecesi hürmetine Alem-i İslam’ı çepeçevre saran her türlü zulüm ve karanlıktan koru. Alem-i İslam’ı içine düştüğü fitnelerden, tefrikadan, cehaletten kurtar. Bizlere yeniden aziz bir ümmet olarak adaleti ayakta tutmayı nasip eyle. Kadir Gecesi hürmetine İslam dünyasının ve Müslümanların kadrini yücelt ya Rabbi." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kadir gecesi Taşoluk Yeşil Camisi

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