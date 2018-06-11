İstanbul'da Kadir Gecesi

"Gündüzleri saim, geceleri kaim olmaya çabaladık. Bizleri gerçek kulluk bilincine erdir ya Rabbi. Kur’an ile şereflendirdiğin ramazanı ve Kadir Gecesi'ni hakkımızda müteyemmen ve mübarek eyle. Ramazan boyunca elde ettiğimiz manevi güzelliklerimizle bayrama ermeyi ve bayramdan sonra da hayatımızı bu güzellikler çerçevesinde yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım."

Bir yandan ramazanın, orucun, iftarın, sahurun ve ibadetin hazzının yaşandığı şu günlerde diğer yandan İslam dünyasının mahzun yörelerinden gelen yürekleri burkan yakıcı seslerin içleri dağladığını belirten Yılmaz, "Ya Rab, mübarek ramazan ayı hürmetine, Kadir Gecesi hürmetine Alem-i İslam’ı çepeçevre saran her türlü zulüm ve karanlıktan koru. Alem-i İslam’ı içine düştüğü fitnelerden, tefrikadan, cehaletten kurtar. Bizlere yeniden aziz bir ümmet olarak adaleti ayakta tutmayı nasip eyle. Kadir Gecesi hürmetine İslam dünyasının ve Müslümanların kadrini yücelt ya Rabbi." ifadelerini kullandı.

