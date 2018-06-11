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İstanbul'da Kadir Gecesi idrak edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, başta Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Eyüp Sultan olmak üzere kentteki camilere akın etti

İSTANBUL (AA) - İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, başta Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Eyüp Sultan olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Camilerin avlularında ve çevresinde iftar saatinden itibaren toplanmaya başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan sohbeti dinledi.

Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazına iştirak eden vatandaşlar, camilerin avlularını doldurdu.

Vatandaşlar, namazın ardından ellerini semaya açarak dua etti.

İstanbul'da Kadir Gecesi idrak edildi

- Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, başta Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Eyüp Sultan olmak üzere kentteki camilere akın etti

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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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İstanbul'da Kadir Gecesi

İstanbul'da Kadir Gecesi
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