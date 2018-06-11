İstanbul'da Kadir Gecesi idrak edildi

İSTANBUL (AA) - İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.
Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, başta Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Eyüp Sultan olmak üzere kentteki camilere akın etti.
Camilerin avlularında ve çevresinde iftar saatinden itibaren toplanmaya başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan sohbeti dinledi.
Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazına iştirak eden vatandaşlar, camilerin avlularını doldurdu.
Vatandaşlar, namazın ardından ellerini semaya açarak dua etti.
- Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, başta Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Eyüp Sultan olmak üzere kentteki camilere akın etti
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