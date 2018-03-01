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İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 02:51 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakasında da etkili olmaya başladı.İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda da etkili olmaya başladı.

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakasında da etkili olmaya başladı.
İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda da etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Çamlıca Tepesi’nde de etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise kar yağmasını fırsata çevirerek, bol bol fotoğraf çekindi. Kar yağışının gece saatlerinde etkisin artırması bekleniyor.

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

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