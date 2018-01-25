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İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji uzmanları uyardı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 05:01 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul’da beklenen kar yağışı, dün öğle saatlerinde başladı. Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu, yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin iç kesimlerinde, doğusunda etkili olan kar yağışının yerini cumartesi günü güneşe bırakacağını öngörüyor.

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji uzmanları uyardı

Türkiye genelinde pek çok ilde bu kışın en soğuk günleri yaşanıyor. Fırtına, sağanak yağış ve karın etkili olduğu Türkiye’de kuvvetli soğuk havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor. Sıcaklığın düştüğü kentlerden biri de İstanbul. Haftalardır kar yağışının ne zaman başlayacağına yönelik öngörülerin paylaşıldığı İstanbul’a dün nihayet kar yağdı.

İLK KAR YAĞDI

İstanbul’da sabah saatlerinde Beylikdüzü, Kartal ve Ataşehir’de başlayan kar yağışı öğle saatlerinden sonra kent genelinde etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde aniden bastıran kar, kısa sürede birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre rüzgârla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı ilçelerde ise gök gürültülü yağış etkili oldu. Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımda aksamaya neden oldu. Güzergâhta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 m’ye kadar düştü. Zonguldak’ın Ereğli ve Devrek ilçelerinde 19 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kocaeli’nin de yüksek kesimleri beyaza büründü.

KAR ÜSTÜNE KAR YAĞDI

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde pek çok kentte kar yağışı yeniden başladı. Bölgede önceki gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 9 dereceyle Ağrı’da kaydedildi. Kar kalınlıkları Kars’ta 10, Ardahan’da 17, Ağrı’da 18, Erzurum’da 24, kayak merkezlerinden Cıbıltepe’de 63 ve Palandöken’de 55 santimetre ölçüldü. Erzurum’da 27, Erzincan’da 9, Kars’ta, 17 köyle ulaşım sağlanamadı. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayakseverlerin akınına uğradı. İç Anadolu Bölgesi’nde ise özellikle Sivas civarında kar yağışı etkili oldu. Merkez ve ilçelere bağlı 178 köy yolu kapalı bulunuyor. Kar yağışının bugün yurdun iç kesimleri, kuzeyi ve doğusunda etkili olması, cumartesi günü de yurdu terk etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı!
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Kar bir anda bastırdı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne karı be arkadaş.10dk yağdı alt tarafı
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