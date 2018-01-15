HABER

İstanbul’da kar hazırlığı başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 02:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

- İBB ekipleri, Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından, önlem amacıyla kar küreme ve yol tuzlama araçlarını yol kenarlarına yerleştirdi

İSTANBUL (AA)- İstanbul'da, Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından önlem amacıyla kar küreme ve yol tuzlama araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, harekete geçti.

İBB ekipleri, kar yağışı nedeniyle yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5, TEM veana arterler başta olmak üzere birçok noktaya, kar küreme ve tuzlama araçlarını yerleştirdi.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşısında olumsuz bir durum yaşanmaması için araçlarla hazır bulunuyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Çankaya'da toprak kayması

Çankaya'da toprak kayması

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.